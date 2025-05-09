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        Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:53 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:53
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        Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Gazlıgöl beldesinde 4 mayısta E.Ç'ye (55) ait bir çadır işletmesinde 6 işçi söküm yapmaya başladı.

        Belediyeden iş yerine gelen 6 personel, işçilerle söküm meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.

        Kavgada, taraflardan 8 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

        Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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