Afyonkarahisar'da iki grup arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Gazlıgöl beldesinde 4 mayısta E.Ç'ye (55) ait bir çadır işletmesinde 6 işçi söküm yapmaya başladı.
Belediyeden iş yerine gelen 6 personel, işçilerle söküm meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
Kavgada, taraflardan 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Taraflar, birbirlerinden şikayetçi oldu.
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