Afyonkarahisar'da "Engelliler Haftası" etkinliği düzenlendi
Afyonkarahisar'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yürüyüş ve etkinlik gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla yürüyüş ve etkinlik gerçekleştirildi.
Engelliler Platformu öncülüğünde İmaret Camisi önünde toplanan katılımcılar, Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.
Yürüyüşün ardından konuşmalar yapıldı, halk oyunları oynandı.
Etkinliğe, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Özlem Kılıçtürk, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.