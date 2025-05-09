Afyonkarahisar'da "Orman Benim" etkinliğiyle çevre temizliği yapıldı
Afyonkarahisar'da "Orman Benim" uygulaması kapsamında çevre temizliği gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar'da "Orman Benim" uygulaması kapsamında çevre temizliği gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar Valiliği tarafından Kent Ormanı'nda organize edilen etkinlikte, gönüllü gençler ve öğrenciler çevre temizliği yaptı.
Etkinliğe, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Ali Uysal, Orman İşletme Müdürü Mutlu Tepe, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gönüllü gençler ve öğrenciler katıldı.
Ormanlık alanda çöpler toplanılmasının ardından yangın konusunda bilgilendirme yapıldı.
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