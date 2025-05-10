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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 10:54 Güncelleme: 10.05.2025 - 10:54
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.T. ile C.İ'nin Afyonkarahisar'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Çayırbağ beldesinde şüphelilerin kullandığı araçta yaptığı aramada 8 bin 120 uyuşturucu hap ile 2 cep telefonu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.T. ile C.İ'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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