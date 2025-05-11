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        Zayıflamak için başladığı muaythaide Türkiye şampiyonluğuna uzandı

        ARİF YAVUZ- Afyonkarahisar'da zayıflamak için başladığı muaythaide Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçilen 18 yaşındaki Selver Aktürk, bu ay Antalya'da düzenlenecek dünya şampiyonasıyla başarısını sürdürmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:31 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:43
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        Zayıflamak için başladığı muaythaide Türkiye şampiyonluğuna uzandı
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        ARİF YAVUZ- Afyonkarahisar'da zayıflamak için başladığı muaythaide Türkiye şampiyonu olarak milli takıma seçilen 18 yaşındaki Selver Aktürk, bu ay Antalya'da düzenlenecek dünya şampiyonasıyla başarısını sürdürmek istiyor.

        Ailesiyle Çayırbağ beldesinde yaşayan Selver, 2021'de 98 kiloya ulaşınca babasının yönlendirmesiyle Erenler Mahallesi'ndeki spor salonuna yazıldı.

        Burada muaythaiye başlayan Selver, 4 yılda 23 kilo zayıfladı, katıldığı 24 karşılaşmanın 17'sini nakavtla kazandı.​​​​​​​

        Selver Aktürk, son olarak geçen ay Antalya'da yapılan Halil Duran Büyükler Muaythai Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

        Gösterdiği performansla milli takıma seçilen Aktürk, başarılarına yenilerini eklemek için antrenörleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

        - Gözünü dünya şampiyonluğuna dikti

        Milli sporcu Selver Aktürk, AA muhabirine, zayıflamak için başladığı sporun hayatına yön verdiğini söyledi.

        İlk karşılamaya spora başladığı üçüncü ayda çıkarak derece elde ettiğini vurgulayan Selver, şöyle konuştu:

        "Antrenörlerimin destekleriyle zamanla hem kilo verdim hem de yarışlarda dereceler kazandım hatta organizasyonlarda çıktığım 24 karşılaşmanın 17'sini nakavtla kazandım. Şu anda 75 kiloyum ve halimden memnunum. Türkiye şampiyonu olduğum için de mutluyum. Milli takıma seçildim. Bu ay Antalya'nın Kemer ilçesindeki Dünya Muaythai Şampiyonası'nda birinci olmak ve Türk bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

        Selver Aktürk, ailesinin desteğini hep yanında gördüğünü belirterek, "Ailem, 'Kız o gitmesin, boş ver' diyenlere kulak tıkayıp hep arkamda durdu. Başarımı dünya şampiyonluğuyla taçlandırırsam bir hayalimi daha gerçekleştirmiş olacağım." dedi.

        - Antrenörleri sporcuya güveniyor

        Milli takım antrenörü Serdar Şanlı da Selver Aktürk'ün verdiği kilolarla birlikte öğrendiği teknikler ve azmiyle Türkiye şampiyonu olduğunu dile getirdi.

        Selver'in hedefinin daha da zayıflayarak başarılarını artırmak olduğunu anlatan Şanlı, "Her insan hırslı olur ama Selver bunu gün yüzüne çıkardı. Biz de onu keşfedince, ikisini birleştirdik. Selver'in muaythaide daha da ilerleyeceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Antrenör Akif Okçu da sporcusunun disiplinli çalışmayla başarıyı yakaladığını kaydetti.

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