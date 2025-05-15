Afyonkarahisar'da fuhuş operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.S. ile H.Ü, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.Ç. ve H.D'ye "ev hapsi" verildi.

Operasyonda G.S, H.Ü, İ.Ç, H.D, L.M. ile M.D. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında mağdur olan 12 kadının ifadesine başvuruldu.

Aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 55 bin 610 lira, 190 bin lira tutarında 4 senet, av tüfeği ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

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