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        Şarkıcı Ferhat Göçer, Afyonkarahisar'da konser verdi

        Şarkıcı Ferhat Göçer, "Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali" kapsamında kentin İhsaniye ilçesinde sahneye çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 00:49 Güncelleme: 16.05.2025 - 00:58
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        Şarkıcı Ferhat Göçer, Afyonkarahisar'da konser verdi
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        Şarkıcı Ferhat Göçer, "Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali" kapsamında kentin İhsaniye ilçesinde sahneye çıktı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Ayazini köyünde düzenlenen konsere, müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Sevilen şarkılarını seslendiren Göçer'e, katılımcılar eşlik etti.

        Göçer, konser öncesi gazetecilere, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla "Afyonkarahisar Yaşayan Miras Festivali"nin düzenlenmesinin çok kıymetli olduğunu söyledi.

        Ayazini köyündeki Frigya medeniyeti hakkında önemli bilgiler öğrendiğini dile getiren Göçer, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Afyonkarahisar Valiliği başta olmak festival kapsamında Frigya'nın tanıtımına emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Benim için de büyük ve önemli bir tecrübe oldu." dedi.

        Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da Frigya'da sanatçı Ferhat Göçer'i misafir etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Konsere 10 binin üzerinde müzikseverin katılım gösterdiğini aktaran Yiğitbaşı, "Sanatçı Ferhat Göçer'in performansına hayran olduk. Kendisi çok güçlü bir ses. Yine, konsere katılan müzikseverlerin coşkusu ve heyecanı da muazzamdı. Bu tarihi atmosferdeki festivalimizi, Türkiye'ye duyurmayı planlıyoruz."ifadesini kullandı.

        Yiğitbaşı, konserin sonunda şarkıcı Ferhat Göçer'e çiçek takdim etti.

        Konseri, Yiğitbaşı'nın yanı sıra eşi Selim Yiğitbaşı, İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın ve protokol üyeleri de izledi.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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