Kanseri yenen kadın gittiği köylerde ücretsiz kuaförlük hizmeti veriyor

CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meme kanserini yenen kuaför Yasemin Külcü, belde ve köylerde ücretsiz saç kesimi yapıyor.

Külcü, kol ve sırt ağrısı şikayetiyle 2020'de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) gitti.

Meme kanseri olduğunu öğrenen 52 yaşındaki Külcü, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesinde kemoterapi ve ışın tedavisi gördü.

Kanseri yenen evli ve 2 çocuk annesi Külcü, kadınlar için bir şeyler yapmaya karar verdi.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde ücretsiz saç kesimi kursu vermeye başlayan Külcü, boş zamanlarında da köy ve beldelere giderek ücretsiz saç kesimi yapıyor.

- Hem kendisi hem de hizmet verdikleri mutlu oluyor

Külcü, AA muhabirine, kansere yakalandıktan sonra kuaför dükkanını kapatmak zorunda kaldığını söyledi.

Tedavisinin ardından ücretsiz kuaförlük hizmetlerine başladığını anlatan Külcü, şöyle konuştu:

"Üç yıldır kurs veriyorum. Öğrencilere belge veriyoruz. Bütün bunları ücret almadan yapıyorum. Köy ve beldelere sırayla gidip yaşlı, genç ve çocukların kuaför hizmetlerini ücretsiz olarak yapıyorum. Çok mutlu oluyorum. Saçını kestiğim teyze beni gördüğünde o da çok mutlu oluyor. Huzur buluyorum, hoşuma gidiyor. Böyle bir hizmetin ücretsiz olmasına şaşırıyorlar. Bundan sonra çizelge oluşturduk, 26 köy, 10 belde var. Sırayla dolaşacağız."

Saç kesimi yapılan Gültekin Gencer (64) de "Hizmetten çok memnunuz. Bir saç kestirmek için Afyonkarahisar'a gidecektik." dedi.