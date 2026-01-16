Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Haberleri

        Bakırı yarım asırdır şekillendiren usta kardeşler, dünyadaki camilere de alem yapıyor

        ARİF YAVUZ - HÜSEYİN ÜNLÜSOY - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 50 yıldır baba yadigarı dükkanlarında birlikte çalışan Ahmet ve Mehmet Üstün kardeşler, yurt içi ve dışındaki camiler için alem üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 11:33 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakırı yarım asırdır şekillendiren usta kardeşler, dünyadaki camilere de alem yapıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ARİF YAVUZ - HÜSEYİN ÜNLÜSOY - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 50 yıldır baba yadigarı dükkanlarında birlikte çalışan Ahmet ve Mehmet Üstün kardeşler, yurt içi ve dışındaki camiler için alem üretiyor.

        Çakır Mahallesi'nde baba yadigarı dükkanlarında 50 yıldır omuz omuza çalışan Üstün kardeşler, Manisa'nın Kula ilçesinden aldıkları bakır levhaları işleyerek hediyelik süs eşyası, dekorasyon ürünleri ile camilere kubbe ve minare alemleri yapıyor.

        Bakır ustası kardeşlerden 55 yaşındaki Mehmet Üstün, AA muhabirine, babasından öğrendikleri zanaatı ağabeyiyle yarım asırdır sürdürdüklerini söyledi.

        Bakırcılığın çıraklıkla başlayan bir zanaat olduğunu dile getiren Üstün, "Bakırcılık sanayinin temelidir. Bitmesi de söz konusu değildir. Bakır levha önce kesilir sonra dövülür, işlenir, lehimlenir, boyanır, verniklenir ve biter. Bu işleri yaparken ağabeyimle bazen tartışırız ama bu maddiyat üzerinde olmaz, iş üzerine olur. En iyisinin ortaya çıkması için birbirimize yardımcı oluruz. Hatta bu konuda yüzlerce kalıp yapıp bozmuşluğumuz da vardır. Çünkü yapılan işi önce bizim beğenmemiz gerekiyor." diye konuştu.

        Üstün, camilerin bakır alemlerinin proje bazlı çalışıldığını ve 2000 yılından beri Barok, Selçuklu ve Osmanlı tarzlarında üretim yaptıklarını anlattı.

        Ağabeyiyle mimarların restorasyonlarını üstlendiği tarihi camilerin projelerine göre yeni alemler yaptıklarını ya da tamirlerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Üstün, "İstanbul'da Sultanahmet, Fatih ve Barbaros Hayrettin Paşa camileri, Sivas, Adıyaman, Mersin, Afyonkarahisar ve farklı şehirlerdeki camilere alemler yaptık. Yurt dışında Almanya, Fransa, Bosna-Hersek ve Güney Afrika'daki camilere alemler yaptık." diye konuştu.

        - "Karşıt fikirler insanı daha iyiye yönlendirir"

        Bakır ustası 60 yaşındaki Ahmet Üstün de kardeşiyle çalışmaktan mutlu olduğunu belirterek, dükkanda bakır işlemeciliğinde motif ve ince işçilik üzerine emek verdiğini kaydetti.

        Lale ve gül figürlerini daha çok kullandığını belirten Üstün, "Kardeşimle sosyal hayatta iyi şekilde anlaşırız ama iş konusunda bazen tartışırız. İş konusunda karşıt fikirler her zaman güzeldir. İnsanı daha iyiye yönlendirir." ifadelerini kullandı.

        Türkiye ve farklı ülkelerdeki camilere yaptıkları alemlerden dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Üstün, farklı dinlere ait kilise gibi yapılara da bakırdan eserler yaptıklarını, kardeşiyle bu işi sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        6 saniyede kanlı infaz! Avukat Serdar Öktem'e saldırının görüntüsü çıktı!
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu teklifine ret!
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        ABD'de ICE karşıtı protestolar sürüyor
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        "Eski eşimi rahatsız ettin" cinayeti!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        Mihriban Yılmaz cinayetinde kan donduran iddialar!
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        "Türkiye ve Körfez ülkeleri İran'a yönelik saldırıdan vazgeçirmede etkili oldu"
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Trump'tan Machado'ya: Çok güzel bir jest
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Fahiş site aidatlarına son
        Fahiş site aidatlarına son
        Leyla için adalet zamanı!
        Leyla için adalet zamanı!
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara
        Türkiye’nin teknoloji merkezi Ankara

        Benzer Haberler

        Öğrencilerinin hazırladığı şiir dinletisi büyük beğeni topladı
        Öğrencilerinin hazırladığı şiir dinletisi büyük beğeni topladı
        Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
        Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı
        Lise öğrencilerine polisten eğitim
        Lise öğrencilerine polisten eğitim
        Kaldırımdaki engelli yolu üzerine direk diktiler
        Kaldırımdaki engelli yolu üzerine direk diktiler
        'Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Küresel Sorun Odaklı STEAM Öğretimi'...
        'Daha Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Küresel Sorun Odaklı STEAM Öğretimi'...
        Afyonkarahisar'daki meralar teknik yönden incelendi
        Afyonkarahisar'daki meralar teknik yönden incelendi