Bakırı yarım asırdır şekillendiren usta kardeşler, dünyadaki camilere de alem yapıyor

ARİF YAVUZ - HÜSEYİN ÜNLÜSOY - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 50 yıldır baba yadigarı dükkanlarında birlikte çalışan Ahmet ve Mehmet Üstün kardeşler, yurt içi ve dışındaki camiler için alem üretiyor.



Çakır Mahallesi'nde baba yadigarı dükkanlarında 50 yıldır omuz omuza çalışan Üstün kardeşler, Manisa'nın Kula ilçesinden aldıkları bakır levhaları işleyerek hediyelik süs eşyası, dekorasyon ürünleri ile camilere kubbe ve minare alemleri yapıyor.



Bakır ustası kardeşlerden 55 yaşındaki Mehmet Üstün, AA muhabirine, babasından öğrendikleri zanaatı ağabeyiyle yarım asırdır sürdürdüklerini söyledi.



Bakırcılığın çıraklıkla başlayan bir zanaat olduğunu dile getiren Üstün, "Bakırcılık sanayinin temelidir. Bitmesi de söz konusu değildir. Bakır levha önce kesilir sonra dövülür, işlenir, lehimlenir, boyanır, verniklenir ve biter. Bu işleri yaparken ağabeyimle bazen tartışırız ama bu maddiyat üzerinde olmaz, iş üzerine olur. En iyisinin ortaya çıkması için birbirimize yardımcı oluruz. Hatta bu konuda yüzlerce kalıp yapıp bozmuşluğumuz da vardır. Çünkü yapılan işi önce bizim beğenmemiz gerekiyor." diye konuştu.



Üstün, camilerin bakır alemlerinin proje bazlı çalışıldığını ve 2000 yılından beri Barok, Selçuklu ve Osmanlı tarzlarında üretim yaptıklarını anlattı.



Ağabeyiyle mimarların restorasyonlarını üstlendiği tarihi camilerin projelerine göre yeni alemler yaptıklarını ya da tamirlerini gerçekleştirdiklerini dile getiren Üstün, "İstanbul'da Sultanahmet, Fatih ve Barbaros Hayrettin Paşa camileri, Sivas, Adıyaman, Mersin, Afyonkarahisar ve farklı şehirlerdeki camilere alemler yaptık. Yurt dışında Almanya, Fransa, Bosna-Hersek ve Güney Afrika'daki camilere alemler yaptık." diye konuştu.



- "Karşıt fikirler insanı daha iyiye yönlendirir"



Bakır ustası 60 yaşındaki Ahmet Üstün de kardeşiyle çalışmaktan mutlu olduğunu belirterek, dükkanda bakır işlemeciliğinde motif ve ince işçilik üzerine emek verdiğini kaydetti.



Lale ve gül figürlerini daha çok kullandığını belirten Üstün, "Kardeşimle sosyal hayatta iyi şekilde anlaşırız ama iş konusunda bazen tartışırız. İş konusunda karşıt fikirler her zaman güzeldir. İnsanı daha iyiye yönlendirir." ifadelerini kullandı.



Türkiye ve farklı ülkelerdeki camilere yaptıkları alemlerden dolayı mutluluk duyduklarını dile getiren Üstün, farklı dinlere ait kilise gibi yapılara da bakırdan eserler yaptıklarını, kardeşiyle bu işi sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.

