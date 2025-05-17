Afyonkarahisar'da tırın dorsesine çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
D.E. idaresindeki 07 CID 01 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Topdere köyü yakınlarında, G.D. yönetimindeki 06 EKL 782 plakalı tırın dorsesine çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki M.İ.E, E.E, A.E. ile S.Ö. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan D.E, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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