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        Afyonkarahisar'da AK Parti İzmir eski Milletvekili Denizli ile eşi trafik kazasında yaralandı

        Afyonkarahisar'ınEmirdağ ilçesinde, AK Parti İzmir eski Milletvekili İlknur Denizli ile eşi trafik kazasında yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 10:23 Güncelleme: 22.05.2025 - 10:23
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        Afyonkarahisar'da AK Parti İzmir eski Milletvekili Denizli ile eşi trafik kazasında yaralandı
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        Afyonkarahisar'ınEmirdağ ilçesinde, AK Parti İzmir eski Milletvekili İlknur Denizli ile eşi trafik kazasında yaralandı.

        Yavuz Denizli (61) idaresindeki 35 YD 015 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Gömü beldesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

        Kazada sürücü ile otomobildeki İlknur Denizli (61) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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