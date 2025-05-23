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        Afyonkarahisar'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 18:07 Güncelleme: 23.05.2025 - 18:07
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        Afyonkarahisar'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        M.B. idaresindeki 03 AGL 194 plakalı motosiklet, Zafer Caddesi üzerinde kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü ile motosikletteki B.Ş. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, Sultandağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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