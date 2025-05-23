Afyonkarahisar'da kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
M.B. idaresindeki 03 AGL 194 plakalı motosiklet, Zafer Caddesi üzerinde kaldırıma çarparak devrildi. Kazada sürücü ile motosikletteki B.Ş. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Sultandağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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