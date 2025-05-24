Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfınca "2. Bahar Şenliği" düzenlendi
Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) tarafından "2. Bahar Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) tarafından "2. Bahar Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi.
Devlet Parkı'ndaki şenliğe, yaklaşık 1000 çocuk ve ailesi katıldı.
Dayanışma ve umut temasıyla düzenlenen etkinliğe katılanlara yemek ikramında bulunuldu.
Müzik gösterilerine katılan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.
YetimSev Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ülkü, gazetecilere, gelenekselleşen bahar şenliğinin her yıl daha da büyüyerek devam edeceğini belirtti.
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