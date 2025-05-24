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        Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfınca "2. Bahar Şenliği" düzenlendi

        Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) tarafından "2. Bahar Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 17:47 Güncelleme: 24.05.2025 - 17:47
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        Afyonkarahisar'da YetimSev Vakfınca "2. Bahar Şenliği" düzenlendi
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        Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) tarafından "2. Bahar Şenliği" etkinliği gerçekleştirildi.

        Devlet Parkı'ndaki şenliğe, yaklaşık 1000 çocuk ve ailesi katıldı.

        Dayanışma ve umut temasıyla düzenlenen etkinliğe katılanlara yemek ikramında bulunuldu.

        Müzik gösterilerine katılan çocuklar, eğlenceli vakit geçirdi.

        YetimSev Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ülkü, gazetecilere, gelenekselleşen bahar şenliğinin her yıl daha da büyüyerek devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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