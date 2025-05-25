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        Afyonkarahisar'da minibüsün araziye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak araziye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 13:53 Güncelleme: 25.05.2025 - 13:53
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        Afyonkarahisar'da minibüsün araziye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak araziye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

        G.K. (64) idaresindeki 06 ENT 403 plakalı minibüs, ilçenin Balmahmut köyü mevkisinde kontrolden çıkıp araziye girdi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan minibüste yolcu olarak bulunan E.E. (40), K.K. (37), H.Ü.A. (56), Ş.Ö. (54), E.K. (37) ve E.B. (39) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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