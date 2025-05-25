Afyonkarahisar'da minibüsün araziye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak araziye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde minibüsün kontrolden çıkarak araziye girmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
G.K. (64) idaresindeki 06 ENT 403 plakalı minibüs, ilçenin Balmahmut köyü mevkisinde kontrolden çıkıp araziye girdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüste yolcu olarak bulunan E.E. (40), K.K. (37), H.Ü.A. (56), Ş.Ö. (54), E.K. (37) ve E.B. (39) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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