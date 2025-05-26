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        Sandıklı'da fermalı av köpekleri mera yarışması düzenlendi

        Sandıklı ilçesinde fermalı av köpekleri mera yarışmasının ikincisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 11:13 Güncelleme: 26.05.2025 - 11:13
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        Sandıklı'da fermalı av köpekleri mera yarışması düzenlendi
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        Sandıklı ilçesinde fermalı av köpekleri mera yarışmasının ikincisi düzenlendi.

        Yarışma ilçeye bağlı Ürküt köyünün mera alanında Sandıklı Avcılar ve Atıcılar Kulübü Derneği tarafından gerçekleştirildi.

        Yarışmaya Manisa, Bursa, Isparta, Burdur, Antalya ve Uşak'tan gelen 30 köpek yarıştı. Dereceye giren yarışmacılara kupa, köpek maması, tüfek ve plaket gibi ödüller verildi.

        Yarışmanın hakemi Kerem Selçuk, bu tür organizasyonlarla bir araya gelerek taşınma fırsatı bulduklarını kaydetti.

        Sandıklı Avcılar ve Atıcılar Kulüp Başkanı Halil Duman, "Bu sene ikincisini düzenlediğimiz av köpeği yarışmasına Burdur, Uşak, Antalya ve çevre illerden misafirlerimiz geldi." dedi.

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