100 farklı ülkeden seyahat acentesi temsilcileri Afyonkarahisar'ı gezdi

Dünyanın 100 farklı ülkesinden 200 seyahat acentesi temsilcisi, Afyonkarahisar'ın tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Türk Hava Yolları'nın (THY) desteğiyle gerçekleşen tanıtım gezisine katılan seyahat acentesi temsilcileri, Zafer Havalimanı'nda karşılandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve İhsaniye Kaymakamlığınce seyahat acentesi temsilcilerine, Döğer beldesindeki Emre Gölü başta olmak üzere tarihi Frig Vadisi'ndeki Memeç Kayalıkları, Antik Kral Yolu, Aslantaş, Yılantaş ve Ayazini köyündeki kaya mezarları, mağaralar, şapeller ile Meryem Ana Kilisesi tanıtıldı.

İhsaniye Kaymakamı İsmail Bildirici, AA muhabirine, 100 ülkeden 200 seyahat acentesi temsilcisine tarihi Frig Vadisi'ni gezdirdiklerini söyledi.

Frigya turizmi açısından bu gezinin dönüşleri olacağına inandıklarını dile getiren Bildirici, şöyle konuştu:

"Bölgemizin ve Frigya'nın tanıtımı açısından çok değerli bir organizasyon. İyi bir izlenim bıraktık. İnşallah üzerine koyarak yolumuza devam edeceğiz. Desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Afyonkarahisar Valiliğimize ve THY'ye teşekkür ediyoruz."