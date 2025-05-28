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        Çay'da "Karma El Sanatları Sergisi" açıldı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde "Karma El Sanatları Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 11:57 Güncelleme: 28.05.2025 - 11:57
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        Çay'da "Karma El Sanatları Sergisi" açıldı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde "Karma El Sanatları Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

        İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Haftası nedeniyle Çay Anadolu Lisesi'nde karma el sanatları sergisi açıldı.

        Sergide, kursiyerlerin el emeği ürünleri yer aldı.

        Açılışın ardından katılımcılar, el sanatları kurslarında hazırlanan el nakışları, dekoratif el sanatları, giyim, yöresel kıyafetler ile resimlerin yer aldığı stantları gezdi.

        Sergi açılışına, İlçe Kaymakamı Fatih Topuz, Belediye Başkanı Yaşar Kemal Kantartopu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Uçak, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler, kursiyerler ve davetliler katıldı.

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