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        Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor

        Afyonkarahisar'da sağanak etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 11:01 Güncelleme: 31.05.2025 - 11:31
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        Afyonkarahisar'da sağanak etkili oluyor
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        Afyonkarahisar'da sağanak etkisini gösteriyor.

        Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ediyor.

        Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Sürücülerin trafikte yavaş seyrettiği görüldü.

        Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sağanağın bugün ve yarın da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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