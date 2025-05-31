Pazarağaç beldesinde el sanatları sergisi açıldı

Serginin açılışına, Türk ve Uçak'ın yanı sıra belediye başkanları, öğretmenler, kursiyerler ve davetliler katıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Uçak da kursiyerlerin 2024-2025 eğitim öğretim yılında yaptığı el emeği göz nuru eserleri sergilemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk, Pazarağaç İlkokulu'ndaki serginin açılışında, "Hayat boyu öğrenmenin merkezi olan halk eğitim merkezlerimiz, kaliteli eğitim ilkesiyle tüm bireylere, toplumda yaşayan tüm insanlara hizmet vermeyi amaç edinmiş eğitim kurumlarıdır. Usta Öğreticilerimize ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum."ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.