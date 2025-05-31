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        Pazarağaç beldesinde el sanatları sergisi açıldı

        Çay ilçesi Pazarağaç beldesinde el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 14:04 Güncelleme: 31.05.2025 - 14:04
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        Pazarağaç beldesinde el sanatları sergisi açıldı
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        Çay ilçesi Pazarağaç beldesinde el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk, Pazarağaç İlkokulu'ndaki serginin açılışında, "Hayat boyu öğrenmenin merkezi olan halk eğitim merkezlerimiz, kaliteli eğitim ilkesiyle tüm bireylere, toplumda yaşayan tüm insanlara hizmet vermeyi amaç edinmiş eğitim kurumlarıdır. Usta Öğreticilerimize ve kursiyerlerimizi tebrik ediyorum."ifadesini kullandı.

        İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Uçak da kursiyerlerin 2024-2025 eğitim öğretim yılında yaptığı el emeği göz nuru eserleri sergilemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

        Serginin açılışına, Türk ve Uçak'ın yanı sıra belediye başkanları, öğretmenler, kursiyerler ve davetliler katıldı.

        Açılışın ardından sergi gezildi.

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