Çay'da yıl sonu sergisi açıldı

Açılışa, Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara, Karacaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap, Çay İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk, Şube Müdürü Mümin Gümüş, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Uçak, İyi Parti Çay İlçe Başkanı Alperen Sak, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Can Kara, İyi Parti Pazarağaç Belde Başkanı Mevlüt Metdar, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk de "Hayat boyu öğrenmenin merkezi olan Halk Eğitim Merkezleri, kaliteli eğitim ilkesiyle tüm bireylere toplumda yaşayan tüm insanlara hizmet vermeyi amaç edinmiş eğitim kurumlarıdır. Usta öğretici Sultan Kiper ve kursiyerleri tebrik ediyorum." dedi.

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