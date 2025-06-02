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        Çay'da yıl sonu sergisi açıldı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından Pazarağaç beldesinde el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:20
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        Çay'da yıl sonu sergisi açıldı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından Pazarağaç beldesinde el sanatları sergisinin açılışı yapıldı.

        İlköğretim okulundaki açılışta ilçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Uçak, kursiyerlerin 2024-2025 eğitim öğretim yılında yaptığı el emeği göz nuru eserleri sergilemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk de "Hayat boyu öğrenmenin merkezi olan Halk Eğitim Merkezleri, kaliteli eğitim ilkesiyle tüm bireylere toplumda yaşayan tüm insanlara hizmet vermeyi amaç edinmiş eğitim kurumlarıdır. Usta öğretici Sultan Kiper ve kursiyerleri tebrik ediyorum." dedi.

        Açılışa, Pazarağaç Belediye Başkanı Şevki Kara, Karacaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap, Çay İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akif Türk, Şube Müdürü Mümin Gümüş, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yalçın Uçak, İyi Parti Çay İlçe Başkanı Alperen Sak, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Can Kara, İyi Parti Pazarağaç Belde Başkanı Mevlüt Metdar, öğretmenler, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

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