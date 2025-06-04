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        Başmakçı'da "Okuma Bayramı" yapıldı

        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde "Okuma Bayramı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:20
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        Başmakçı'da "Okuma Bayramı" yapıldı
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        Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde "Okuma Bayramı" etkinliği gerçekleştirildi.

        Birol İrfan Aşkar İlkokulu'nda eğitim gören ve okumayı öğrenen birinci sınıf öğrencilerine yönelik etkinlik düzenlendi.

        Sınıf öğretmenlerinin rehberliğinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, okuma becerilerini sergiledi, çeşitli gösteriler sundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yasin Filiz, programda okumayı öğrenenleri tebrik etti.

        Etkinliğe, Filiz'in yanı sıra öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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