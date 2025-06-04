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        Afyonkarahisar'da Uzlaştırmacılar Günü kutlandı

        Afyonkarahisar'da Uzlaştırmacılar Günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 15:47 Güncelleme: 04.06.2025 - 15:47
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        Afyonkarahisar'da Uzlaştırmacılar Günü kutlandı
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        Afyonkarahisar'da Uzlaştırmacılar Günü etkinliği düzenlendi.

        Adliyede düzenlenen programda, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Uzlaştırmacılar Günü'nü kutladı.

        Programda, uzlaştırma verileri, uzlaştırmanın yıllara göre başarı oranları konuşuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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