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        Afyonkarahisarlı yaşlı çift, Ankara'daki oğullarının mezarına polis ekiplerince götürüldü

        Afyonkarahisar'da yaşayan yaşlı çift, Ankara'daki oğullarının kabrine polis ekiplerince götürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 19:37 Güncelleme: 05.06.2025 - 19:37
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        Afyonkarahisarlı yaşlı çift, Ankara'daki oğullarının mezarına polis ekiplerince götürüldü
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        Afyonkarahisar'da yaşayan yaşlı çift, Ankara'daki oğullarının kabrine polis ekiplerince götürüldü.

        Osman (77) ve Remziye (74) Taşpınar çiftinin oğulları İlhan Taşpınar, kolon kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede vefat etti, Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi.

        Taşpınar çifti de vefat eden oğullarının kabrini, maddi imkansızlık nedeniyle uzun süredir ziyaret edemedi.

        Remziye Taşpınar, durumu halk günü toplantısında Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol'a iletti.

        Yiğitbaşı'nın talimatıyla bugün evlerinden polis ekiplerince alınan Taşpınar çifti, oğullarının kabrinin bulunduğu Ankara'daki mezarlığa götürüldü.

        Taşpınar çifti, burada oğullarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

        - "Milletimizin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz"

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, Taşpınar çiftinin oğullarının mezarlık ziyaretinin videosunu paylaşıldı.

        Buradan yapılan açıklamada, "Toplumumuzun temel değerlerinden biri olan vefaya inancımızla hareket ederek, ulaşım ve rehberlik desteğiyle kıymetli ailemizi Ankara'daki mezarlığa ulaştırarak, evlatlarına duydukları özlemi bir nebze de olsa dindirme imkanı sağlamaya çalıştık. Evladına kavuşan yüreklere sabır, evladımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Emniyet teşkilatı olarak, yalnızca güvenliği sağlamakla kalmayacak, milletimizin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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