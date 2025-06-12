Afyonkarahisar'da apartman bahçesinde görülen yılanı itfaiye ekibi yakaladı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde apartmanın bahçesinde görülen yılan yakalanarak yerleşim yerinden uzak bir alana bırakıldı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde apartmanın bahçesinde görülen yılan yakalanarak yerleşim yerinden uzak bir alana bırakıldı.
Sazak Mahallesi Ulupınar Caddesi'ndeki apartmanın bahçesinde yılan görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yakaladıkları yılanı çuvalın içine bıraktı.
Ekipler, daha sonra yılanı yerleşim yerinden uzak bir alanda doğaya saldı.
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