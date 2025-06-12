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        Afyonkarahisar'da apartman bahçesinde görülen yılanı itfaiye ekibi yakaladı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde apartmanın bahçesinde görülen yılan yakalanarak yerleşim yerinden uzak bir alana bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:58 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:58
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        Afyonkarahisar'da apartman bahçesinde görülen yılanı itfaiye ekibi yakaladı
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        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde apartmanın bahçesinde görülen yılan yakalanarak yerleşim yerinden uzak bir alana bırakıldı.

        Sazak Mahallesi Ulupınar Caddesi'ndeki apartmanın bahçesinde yılan görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yakaladıkları yılanı çuvalın içine bıraktı.

        Ekipler, daha sonra yılanı yerleşim yerinden uzak bir alanda doğaya saldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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