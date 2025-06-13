Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Ekiplerin, belirlenen adreslerde yaptığı aramada, 157 sentetik hap, bir miktar uyuşturucu, 34 sikke, 3 ruhsatsız tabanca, 10 şarjör ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

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