Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Afyonkarahisar'da istişare toplantısı yaptı

Türkiye Haber Kameramanları Derneği, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Yaylabağı beldesindeki termal bir otelde düzenlenen istişare toplantısına, Türkiye Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel ve üyeler katıldı.

Polatel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'da Türkiye Haber Kameramanları Derneği üyelerinin iki gün boyunca istişare yapmak için bir araya geldiğini söyledi.

Toplantının amacının derneğin ilerleyen süreçteki faaliyetlerini belirlemek ve projeler üretmek olduğunu dile getiren Polatel, şöyle konuştu:

"Derneğimizin ilk istişare toplantısını yapıyoruz. Burada, üyelerimizin önerilerini alıyoruz. Onların görüşleri ve yapıcı eleştirileri bize el feneri gibi olacak ve önümüzü aydınlatacak. Dernek yönetimine, geleneksel medya ve sosyal medya hakkında içerik üretme noktasında inanılmaz kıymetli öneriler geliyor. Güzel fikirler ortaya çıkıyor, beyin fırtınası yaşıyoruz. Bizlerin de bakış açılarını değiştiriyor. Bu anlamda toplantının bize faydalı olacağını düşünüyoruz."