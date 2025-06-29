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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Afyonkarahisar Kongresi'nde konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Afyonkarahisar 3. Olağan Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 16:27 Güncelleme: 29.06.2025 - 16:42
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin Afyonkarahisar Kongresi'nde konuştu:
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Afyonkarahisar 3. Olağan Kongresi'ne katıldı.

        Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonunda düzenlenen kongrede konuşan Erbakan, İslam dünyasının dün olduğu gibi bugün de saldırılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

        Katliam ve zulümlerin devam ettiğini belirten Erbakan, "İki yıla yaklaşan Gazze soykırımı daha bitmeden bu sefer de komşu Müslüman ülke İran'a haksız, hukuksuz bir saldırı gerçekleştirildi. Azgın terörist İsrail ve onun uşağı Amerika arz-ı mevud hayallerin doğrultusunda dur durak bilmeden saldırmaya devam ediyor." dedi.

        Amerika'nın Trump döneminde de İsrail'in emrinde icraatlarına devam ettiğini belirten Erbakan, şöyle konuştu:

        "Başta Gazze olmak üzere bütün İslam dünyasında Müslümanlar katlediliyor. Filistin'de bir siyonist devleti kurulacağının resmi olarak ilanı olan 1917 tarihli Balfour Deklarasyonu'nun 100. yıl dönümünde, 2017'de birinci başkanlık döneminde Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etme küstahlığını gerçekleştiren Trump, ikinci başkanlık döneminde de siyonizme hizmette kusur göstermiyor."

        Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, mevcut başkan Fehmi Güray Çakır güven tazeledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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