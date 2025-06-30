Afyonkarahisar'da tarım arazilerinde çıkan yangın söndürüldü

Yangına arazöz ve itfaiye araçları ile müdahale edildi.

Sultandağı ilçesi Yakasenek beldesi sınırları içerisinde gölün hemen yanında bulunan hububat ekili tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.