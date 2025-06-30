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        Afyonkarahisar'da tarım arazilerinde çıkan yangın söndürüldü

        Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü'nün yanındaki tarım arazilerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 21:16 Güncelleme: 30.06.2025 - 21:25
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        Afyonkarahisar'da tarım arazilerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Türkiye'nin önemli sulak alanlarından Eber Gölü'nün yanındaki tarım arazilerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Sultandağı ilçesi Yakasenek beldesi sınırları içerisinde gölün hemen yanında bulunan hububat ekili tarım arazilerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına arazöz ve itfaiye araçları ile müdahale edildi.

        Yangın gölde kamışların bulunduğu alana sıçramadan ekiplerin yoğun uğraşları sonrası söndürüldü. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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