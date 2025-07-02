Gezgin arıcı baba ve oğlu kaliteli bal için omuz omuza çalışıyor

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'daki gezgin arıcılardan Ahmet Yılmaz (57) ile ziraat mühendisi oğlu Mehmet Yılmaz (26), zengin bitki örtüsüyle tercih ettikleri Kocatepe beldesinde bal hasadı yapıyor.

Ahmet ve Mehmet Yılmaz, Kocatepe yaylalarında çiçek balı, polen ve arı popülasyonu konusunda mesai harcıyor. En kaliteli balı almak için mücadele eden baba ve oğlu, üretim aşamasında da birbirlerinin en büyük destekçisi oluyor.

Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, ailesinin 4 kuşaktır arıcılıkla uğraştığını söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır mesleğini profesyonel olarak sürdürdüğünü anlatan Yılmaz, "Tek işimiz arıcılık. Modern arıcılık yapıyoruz. Her yıl daha da ileri noktalara geliyoruz. Eskiden 100 kilogram bal alırken şimdi tonlarca üretim yapıyoruz. Bu sene bile 15-20 ton bal üretimini konuşuyoruz. Mevsime göre kovanları rahatça getirip, götürüyoruz. Islah edilmiş arılarla üretim yapıyoruz. Bugün de buranın çiçek balı hasadını yapıyoruz. 50 arı kovanından bugün 800'e ulaştık. İnşallah, seneye 1000 kovanla burada bal üretmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Oğlumu iş arkadaşım olarak görüyorum" Yılmaz, çam ve çiçek balının yanında dönem dönem farklı bal türleri de ürettiklerini belirterek, şöyle konuştu: "Ziraat mühendisi oğlumla 15 yıldır aralıksız Kocatepe'deyiz. Oğlum da bu işe gönül verdi, beraber yapıyoruz. Torunlarımın da bu işi yapmasını isterim. Oğlumu iş arkadaşım olarak görüyorum. Yeri geldiğinde akıl hocam. Birbirimizin en büyük destekçisiyiz. Onun bilmediklerini ben söylerim. O da teknik konularda beni yönlendirir. Saha tecrübesi ile teknik konuları birleştirince müthiş başarılı oluyoruz. Bu işte hiçbir zaman 'yeter' yok. Muğla'ya, Afyonkarahisar'a ve Türkiye'ye güzel işler sunmaya devam edeceğiz. İşimizi seviyoruz." - "İkinci kez bal hasadı yapmayı planlıyoruz" Mehmet Yılmaz da baba mesleği arıcılığa küçük yaştan beri ilgili olduğunu dile getirdi.