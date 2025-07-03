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        Afyonkarahisar'da 6. İTGP Toplantısı yapıldı

        Afyonkarahisar'da 6. İl Turizm Geliştirme Programı (İTGP) toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:32 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:50
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        Afyonkarahisar'da 6. İTGP Toplantısı yapıldı
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        Afyonkarahisar'da 6. İl Turizm Geliştirme Programı (İTGP) toplantısı gerçekleştirildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından termal bir otelde yapılan 6. İTGP toplantısında "Go Türkiye Dijital Platformu" ile "Afyonkarahisar Turizmi" hakkında sunum yapıldı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürü Yusuf Altın, toplantıda yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın tanıtımıyla ilgili turizm faaliyetlerini ve uygulanabilecek projeleri anlattı.

        Afyonkarahisar'a gelen ziyaretçi sayıları hakkında bilgiler veren Altın, "Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinde bu yılın ilk dört ayında Afyonkarahisar'a 242 bin ziyaretçi gelmiştir. Afyonkarahisar'ı en çok ziyaret eden ülke Güney Kore'dir. Bunun dışında Almanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Romanya ve Rusya'dan turistler şehrimize ilgi göstermektedir." ifadesini kullandı.

        Altın, Afyonkarahisar'da turizm alanında yapılacak yeni projeler hakkında bilgi verdi.

        Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Vekili Bedir Deveci de Afyonkarahisar'da turizmin kalkınabilmesi için kurumların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi ve somut adımların atılması gerektiğini ifade etti.

        Toplantıya, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Yardımcısı Eylem Ayar, TURSAB Dumlupınar Bölge Temsilcisi Bilal Şenel, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve otel genel müdürleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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