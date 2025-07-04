Afyonkarahisar'da valizinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu tutuklandı
Afyonkarahisar'da valizinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu tutuklandı.
Afyonkarahisar'da valizinde uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uygulama noktasında şüphe üzerine bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Ekipler, otobüste yaptığı aramada O.A'nın valizine gizlenmiş 1368 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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