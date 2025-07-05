Afyonkarahisar'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

Vali Yardımcısı Ateşoğlu da Afyonkarahisarlıların muharrem ayını ve aşure gününü kutladı.

Aşure ikramının devam ettiğini aktaran Çınar, "Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak'ta bu çalışmaları yürütüyoruz. Dün, İmaret, Mevlevi camileri ile Sinanpaşa külliyesinde aşure ikramlarımız olmuştu. Vakıf geleneğini devam ettirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Çınar, gazetecilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye'de 25 bölge ve 81 ilde aşure dağıtımı yaptığını dile getirdi.

Zafer Meydanı'nda kurulan stantlarda Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu ve Kütahya Vakıflar Bölge Müdür Vekili Muhammet Enes Çınar, vatandaşlara aşure ikram etti.

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