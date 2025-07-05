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        Afyonkarahisar'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

        Afyonkarahisar'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 15:12 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:12
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        Afyonkarahisar'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
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        Afyonkarahisar'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

        Zafer Meydanı'nda kurulan stantlarda Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu ve Kütahya Vakıflar Bölge Müdür Vekili Muhammet Enes Çınar, vatandaşlara aşure ikram etti.

        Çınar, gazetecilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Türkiye'de 25 bölge ve 81 ilde aşure dağıtımı yaptığını dile getirdi.

        Aşure ikramının devam ettiğini aktaran Çınar, "Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Uşak'ta bu çalışmaları yürütüyoruz. Dün, İmaret, Mevlevi camileri ile Sinanpaşa külliyesinde aşure ikramlarımız olmuştu. Vakıf geleneğini devam ettirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

        Vali Yardımcısı Ateşoğlu da Afyonkarahisarlıların muharrem ayını ve aşure gününü kutladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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