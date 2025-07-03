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        Afyonkarahisar'da refüje devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı

        Afyonkarahisar'da hafif ticari araca çarparak refüje devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 14:21 Güncelleme: 03.07.2025 - 14:21
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        Afyonkarahisar'da refüje devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı
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        Afyonkarahisar'da hafif ticari araca çarparak refüje devrilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        A.H.K. idaresindeki 03 AFB 644 plakalı motosiklet, Filli kavşakta T.A'nın kullandığı 03 AAJ 314 plakalı hafif ticari araca çarparak refüje devrildi.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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