Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal hakkında "iftira" suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşması yapıldı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, katıldığı bir televizyon programında "suç uydurma" ve "iftira" suçlarını işlediği iddiasıyla görülen davanın ikinci duruşması yapıldı.

Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, müşteki eski AK Parti İl Başkanı Hüseyin Menteş, tanıklar Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, YÜNTAŞ AŞ Genel Müdürü Kemal Doğan ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme de söz verilen Menteş, mahalli idareler seçimlerinde AK Parti İl Başkanı olduğunu belirterek Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın katıldığı televizyon programında kendisine iftirada bulunduğunu öne sürdü ve cezalandırılmasını istedi.

Tanık Ömer Yıldız da mahkeme heyetine Afyonkarahisar Belediyesinde inceleme yapan polis ekiplerinin tuttuğu tutanağı okumadan imza attığını belirterek, savcılıkta verdiği ifadesinin geçerli olmasını talep etti.

Mahkeme heyetinin sorularını cevaplayan Yıldız, "Belediye Başkanı'nın makam odasında tadilat vardı. Molozların arasında birden fazla şüpheli cihaz gördüm. Suç teşkil eder diye elime almadım. YÜNTAŞ AŞ Genel Müdürü Kemal Doğan, önceden telefon bayiliği yapıyordu. Elektronik cihazlardan anladığını düşündüğüm için onu çağırdım, bunlar 'böcek olabilir mi' dedim. O da 'olabilir' dedi. Ona bu konuyla ilgilenmesini söyledim. Durumla ilgili Belediye Başkanı Burcu Köksal'a da bilgi verdim." ifadelerini kullandı.