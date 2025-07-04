Allan Saint-Maximin'den olay doping sözleri!
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Allan Saint-Maximin, sarı-lacivertlilerdeki döneminde kendisine neredeyse doping olarak kabul edilen bir tedavi yapılmaya çalışıldığını iddia etti. Öte yandan sarı-lacivertli kulüpten Fransız yıldızın açıklamalarıyla ilgili paylaşım geldi.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında A-Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, katıldığı bir podcast yayınında geçtiğimiz sezonu değerlendirdi ve flaş iddialarda bulundu.
"3 SEZON SÜRMÜŞ GİBİ GELİYOR"
Türkiye'de vize konusunda işler biraz karmaşık. Bana bazı şeyler söz verilmişti, ama sonra maçın var, önemli bir maç oynuyorsun, devre arası geldiğinde telefonun çalıyor ve çocuklarının ağladığını duyuyorsun, havaalanında, göçmenlik bürosunda mahsur kalmışlar, geçmelerine izin verilmiyor, onları tehdit ediyorlar ve tüm bu çılgın şeyler. Düşünülemez. Orada yaşadığım tüm bu ekstra sporla ilgili şeyler, dediğim gibi, vizeyle ilgili olsun, günlük yaşamla ilgili olsun, tüm entrikalarla ilgili olsun, parayla ilgili tüm sorunlarla ilgili olsun, tamam! Boş vaatler... Ve aslında çok fazla şey oldu, bir kitap yazabilirim. Sanki bu sezon aslında 3 sezon sürmüş gibi geliyor bana.
"MOURINHO ŞAMPİYON OLMAK İÇİN HER ŞEYİNİ VERDİ"
Açıkçası, bu sezon açısından ve maalesef benim için bu yüzden Fenerbahçe'ye maalesef ve bu taraftarlar için üzücü çünkü onlar bunu hak etmiyorlar. Ama benim için, etrafta olan tüm bu kötü şeyler yüzünden, bu aşamayı geçip şampiyon olamıyoruz, çünkü ben şampiyon olmak için geldim, hepsi bu. Ayrıca Galatasaray da çok rekabetçiydi. Evet, Mourinho şampiyon olmak için her şeyi verdi. Ama ne yazık ki etrafta çok fazla şey var ve bunlar çok karmaşık.
"DOPİNG YAPTIRMAYA ÇALIŞTILAR!"
Size bir örnek vermek için bunu söylüyorum. Orada bana doping yaptırmaya çalıştılar, size bunun ne kadar ciddi olduğunu anlatmak için söylüyorum. Ve bunlar, insanların bilmediği şeyler, benim konuşmadığım ya da sizin konuşmadığınız şeyler, çünkü size de tehditler savruluyor. Size açıkça söylüyorlar, konuşursanız size şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ve kaçınılmaz olarak bir noktaya geliyorsun, bazı şeyleri yaşıyorsun, bazı şeylerle karşı karşıya kalıyorsun ve diyorsun ki, bu futbolun ötesinde bir şey.
"SPOR DIŞI ŞEYLER BİZİ ETKİLEDİ"
Sonunda bazı görüşmeler yaptık, ilgili kişilerin de talimatlar aldığını öğrendik. Her şey bulanıklaşıyor. Aslında bulanıklaşır, ama sen “Gerçekten kasten mi yaptı? Bu normal mi?” dersin. Kendini bir şeyler enjekte etmeye çalışanların arasında bulursun. Kendini çılgın şeylerin içinde bulursun, ben orada çılgın şeyler yaşadım. Ve bunlar elbette insanların bilmediği şeyler, bunlar beni elbette çok etkiledi ve dediğim gibi, tüm bu spor dışı şeyler, dışarıda olan tüm bu şeyler, ailemi de etkiledi, açıkçası bunlar sağlıksız şeyler, böyle iyi koşullarda oynayamazsın.
"BABAMIN ÖLECEĞİNİ DUYDUM"
Ayrıca çok zor bir dönem yaşadım, bu kulübün suçu değil, ama bunların hepsinin onlarla ilgisi yok, yine de babamın çok hasta olduğu insani bir olaya geri dönüyoruz. Bu yüzden, bunu çok duygusal bir şekilde konuşmak istemiyorum, ama babamı bu halde görmek benim için çok zordu. Ee, babanı hastanede gördüğünde, babanın yıl sonunda ölebileceğini duyduğunda... Bu seni derinden etkiler. Seni derinden etkiler ve bu futbolun ötesine geçer.
"DİPTEYİM, YARDIMA İHTİYACIM VAR"
Seni ziyarete gelen ve sana, babanın durumu umurumuzda değil, şampiyonluk için önemli bir maçımız var diyen insanlar olduğunu görüyorsun. Bu içini acıtıyor. Sen de “Ama siz delisiniz” diyorsun. Yani, somut olarak konuşursak, babam şu anda, belki de ölecek. Anlıyor musun? Küçük şeyler istiyorsun, onu görmek, onunla zaman geçirmek vb. ve onların davranışlarını, sana engel olmaya çalıştıklarını görüyorsun. Sonra senin hakkında kötü konuşurlar, doğru olmayan hikayeler uydururlar. Anlıyor musun, tüm bu şeyler geliyor, sen de diyorsun ki ama aslında bu işin insani yönü nerede? O anda, en dipte olduğum bir an. Tanrım beni koru. Evet, şu anda dipten dibe vurmuş durumdayım, yardıma ihtiyacım var. Dipteyim, yardıma ihtiyacım var. Tanrım beni koru. Anlıyorsun, biliyorsun, kulüp için her şeyimi verdim, anlıyorsun.
"BİRÇOK ŞEY YAŞADIM"
O dönemde iki önemli kişinin vefatını da yaşadım. Birçok şey, birçok şey yaşadım, oğlumun annesiyle bile birçok şey yaşadım, oğlumu göremezdi ve tüm bu şeyler... Göçmenlikle ilgili birçok şey oldu ve kulüp yaşadıklarımı biliyordu. Ve tüm bunlara rağmen, basında çok fazla kötü şey yayınlanıyordu ve bunların kulüp tarafından yayınlandığını biliyordum.
"MOURINHO YAŞADIKLARIMI ANLADI"
Bu yüzden bunları yaşamak zordu ve Mourinho ile erkek erkeğe konuştuğumuzda, ona ne düşündüğümü söyledim, ona yaşadıklarımı anlattım, ona kanıtlar da gösterdim çünkü oyuncular da bazı şeyler yaşarlar ama bunlar mazeretlerdir. Evet. Ben ona gerçekten olan biten her şeyi gösterdim. Ve o benim yaşadıklarımı gerçekten anladığında, sonunda her şey yoluna girdi ve ben tekrar oynamaya başladım. Sonunda tam olarak böyle oldu. Bu önemli bir konuşmaydı. Erkekler olarak, neler olduğunu açıklamak ve bu, onların apseyi patlatmalarını sağlar. Evet, apseyi patlatmak, gerçekten, kendinde, benim, her şeyi düşünen kişi olmadığımı, diğer insanlar tarafından yayılan, söylenen tüm şeylerin doğru olmadığını gerçekten görmek.
Açıklamalarının sosyal medyada ses getirmesi üzerine Fransız yıldız resmi X hesabından bir açıklama daha yaptı.
"NEREDEYSE DOPİNG..."
Twitter'da her türlü yorum yapıldığını görüyorum, bu yüzden söylediklerimi netleştirmek istiyorum. Kulüp çevresinde her şeye hazır olan insanlardan bahsediyordum. Hasta olduğumda bana neredeyse doping olarak kabul edilen bir tedaviye yöneltildi. Bu doktor ekibinin bunu hangi amaçla yaptığını bilmiyorum.
Fransız yıldızın açıklamalarından sonra sarı-lacivertli kulüpten de bir paylaşım geldi.
"HAYRETLE TAKİP ETTİK"
2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in, bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik.
Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir.
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