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        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak bekleniyor. Sıcaklık ise batıda artarak mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. Afrika sıcaklarıyla birlikte, yurt genelinde termometre yükselmeye başlıyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2025 - 07:07 Güncelleme: 05.07.2025 - 07:47
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        Termometre çıldıracak! Bugünden itibaren başlıyor...
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz geneli ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

        Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Samsun'un doğu, Tokat'ın kuzeydoğu çevrelerinde yer yer kuvvetli, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        BATIDA SICAKLIK YÜKSELİYOR

        Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, iç kesimlerde normalleri civarında, doğu kesimlerde ise normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

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        RÜZGAR ORTA KUVVETTE ESECEK

        Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Afrika sıcaklarıyla birlikte yurt genelinde termometre, bugünden itibaren yükselmeye başlayacak. Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar şöyle:

        ANKARA: 30, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 31, Az bulutlu ve açık

        İZMİR: 37, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 32, Az bulutlu ve açık

        BURSA: 35, AZ bulutlu ve açık

        BALIKESİR: 34, Az bulutlu ve açık

        EDİRNE: 37, Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ: 35, Az bulutlu ve açık

        A.KARAHİSAR: 31, Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ: 38, Az bulutlu ve açık

        MANİSA: 39, Az bulutlu ve açık

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        ADANA: 36, Az bulutlu ve açık

        ANTALYA: 37, Az bulutlu ve açık

        HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 33, Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR: 32, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 29, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 24, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 30, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 27, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 28, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 34, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 32, Az bulutlu ve açık

        MARDİN: 30, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 33, Az bulutlu ve açık

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