Afyonkarahisar'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'da hafif ticari araca çarparak refüje devrilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da hafif ticari araca çarparak refüje devrilen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
A.H.K. (30) idaresindeki 03 AFB 644 plakalı motosiklet, 3 Temmuz'da Filli Kavşakta T.A'nın kullandığı 03 AAJ 314 plakalı hafif ticari araca çarparak refüje devrildi.
Kazada, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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