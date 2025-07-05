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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 15:41 Güncelleme: 05.07.2025 - 15:41
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        Afyonkarahisar'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

        M.M.K, (37) idaresindeki 03 TC 0006 plakalı otomobil, Akören Mahallesi'nde A.T'nin (48) kullandığı 16 SK 877 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

        Kazada, traktör sürücüsü ile otomobildeki K.T. (45) ile Y.E.T. (14) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı, bir işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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