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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 14:27 Güncelleme: 07.07.2025 - 14:27
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu biri bebek, 6 kişi yaralandı.

        M.B. (31) idaresindeki 03 AEC 667 plakalı otomobil, merkeze bağlı Belkaracaören köyü mevkisinde kavşakta İ.Z.Ö'nün kullandığı 03 AHB 684 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan F.Ö. (20), S.B. (31), Y.A.B. (3) ve E.H.A. (28) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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