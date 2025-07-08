Afyonkarahisar'da firari hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'yı Salar beldesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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