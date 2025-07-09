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        Afyonkarahisar'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da otoparktan iki motosikletin çalınmasıyla ilgili yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 12:21 Güncelleme: 09.07.2025 - 12:21
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        Afyonkarahisar'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 1 şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da otoparktan iki motosikletin çalınmasıyla ilgili yakalanan 6 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyazıt Mahallesi'ndeki yediemin otoparkından 2 motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit ettiği 6 şüpheliyi adreslerinde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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