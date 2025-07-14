Afyonkarahisar'da tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

S.İ'nin (42) kullandığı 42 SU 554 plakalı tankeri, ilçe çıkışındaki Sağlamlar Yediemin Deposu önüne geldiği sırada arızadan dolayı yol kenarına park etti.

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