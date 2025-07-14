Afyonkarahisar'da tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde arıza nedeniyle yol kenarında park halinde olan süt tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde arıza nedeniyle yol kenarında park halinde olan süt tankerine arkadan çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
S.İ'nin (42) kullandığı 42 SU 554 plakalı tankeri, ilçe çıkışındaki Sağlamlar Yediemin Deposu önüne geldiği sırada arızadan dolayı yol kenarına park etti.
Bu sırada arkadan gelen M.A.K. (34) yönetimindeki 17 AHC 863 plakalı otomobil, tankere arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü M.A.K. Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde otomobilin, park halindeki tankere arkadan çarpması görülüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.