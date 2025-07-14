Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan ot yangını söndürüldü.
Afyonkarahisar'da ağaçlık alanda çıkan ot yangını söndürüldü.
Kent merkezinde Hıdırlık tepesi diye adlandırılan bölgedeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası söndürüldü.
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