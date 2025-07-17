Afyonkarahisar'da 1000 kınalı keklik doğaya bırakıldı

Afyonkarahisar'da yaban hayatının korunması ve doğal dengeyi desteklemek amacıyla doğaya 1000 kınalı keklik salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında, Kocatepe (Büyükkalecik) ve Erkmen beldeleri ile Sinanpaşa ilçesinde kınalı keklikler, doğaya bırakıldı.

Salınan keklikler ile ekosistemin korunması hedefleniyor.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Kocatepe beldesindeki keklik salım programında gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de çil keklik üretiminin sadece Afyonkarahisar'da yapıldığını söyledi.

Afyonkarahisar'da 2009 yılından beri 144 bin kınalı ile 40 binin üzerinde çil keklik yetiştirilip doğaya bırakıldığını dile getiren Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Bu da bizim için mutluluk verici. Bugün burada hem doğayla buluştuk hem de milli parklar içerisinde kekliklerimizi doğaya salmış olduk. Burada av yasağı olduğu için arkadaşlarımız doğaya salınan kekliklerimizi izleyecekler. Onların herhangi bir şekilde insanlar tarafından zarar görmemesi ve avlanmaması gerekiyor."