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        Afyonkarahisar'da dorse imalat atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da dorse imalat atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 18:09 Güncelleme: 17.07.2025 - 18:09
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        Afyonkarahisar'da dorse imalat atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Afyonkarahisar'da dorse imalat atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        2. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki dorse imalat atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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