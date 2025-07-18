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        Afyonkarahisar'da YetimSev, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

        Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) tarafından takdir alan 32 öğrenciye tablet hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:44 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:44
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        Afyonkarahisar'da YetimSev, başarılı öğrencileri ödüllendirdi
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        Afyonkarahisar Yetim Çocuklar Vakfı (YetimSev) tarafından takdir alan 32 öğrenciye tablet hediye etti.

        Vakıf binasında, YetimSev Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Ülkü, Afyonkarahisar'da başarı gösterip taktir alan öğrencilerle bir araya geldi.

        Ülkü ve mütevelli heyeti üyeleri, hayırsevelerce alınan 32 tableti yetim ve öksüz çocuğa takdim etti.

        Burada gazetecilere açıklamada bulunan Ülkü, "YetimSev, eğitimde başarı gösteren öğrencileri destekliyor. Vakfımıza kayıtlı ve takdir belgesi alan 32 öğrencimize tablet hediye ettik. Bütün öğrencilerimize hayırlı olsun. İnşallah başarıları devam eder. Hayırseverlerimize de teşekkür ediyoruz."ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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