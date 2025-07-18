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        Afyonkarahisar'da hayırsever iş insanından vatandaşlara karpuz ikramı

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ücreti hayırsever bir vatandaş tarafından karşılanan 20 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:47 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:47
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        Afyonkarahisar'da hayırsever iş insanından vatandaşlara karpuz ikramı
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        Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde ücreti hayırsever bir vatandaş tarafından karşılanan 20 ton karpuz vatandaşlara dağıtıldı.

        İlçede pazarcı esnafı Ali Yıldırım ile iletişime geçen ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, 20 ton karpuzun vatandaşlara dağıtılmasını istedi.

        Kamyonuna karpuzları yükleyen Yıldırım, Cuma namazı sonrası Çay Mahallesi Dereboyu Caddesinde vatandaşlara dağıttı.

        Yıldırım, gazetecilere, hayırsever iş insanının isminin açıklanmasını istemediğini belirterek, "Sandıklı’da ilk kez böyle bir şey yapıldı. Sandıklılı hayırsever bir iş insanı 20 ton karpuz aldı ve vatandaşlara dağıtılmasını istedi. Biz de vatandaşlara dağıttık. Allah kabul etsin, yiyenlere de afiyet olsun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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