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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:57 Güncelleme: 18.07.2025 - 16:57
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda 323 uyuşturucu hap ile uyuşturucu emdirilmiş 21 peçete ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan K.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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