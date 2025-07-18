Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, belirlenen adrese yaptığı operasyonda 323 uyuşturucu hap ile uyuşturucu emdirilmiş 21 peçete ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan K.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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