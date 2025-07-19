Afyonkarahisar'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da "yan bakma" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da "yan bakma" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Yeşilyol Caddesi'nde F.K. (19) ile M.A.Y. (17) ve M.D. (17) arasında yan bakma sebebiyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olayda M.A.Y. bıçakla baldırından, M.D. ise darp sonucu başından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis tarafından gözaltına alınan F.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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