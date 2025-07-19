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        Afyonkarahisar'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da "yan bakma" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:34 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:34
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        Afyonkarahisar'da "yan bakma" nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı
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        Afyonkarahisar'da "yan bakma" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Yeşilyol Caddesi'nde F.K. (19) ile M.A.Y. (17) ve M.D. (17) arasında yan bakma sebebiyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Olayda M.A.Y. bıçakla baldırından, M.D. ise darp sonucu başından yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Polis tarafından gözaltına alınan F.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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