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        Karamık Karacaören Belediye Başkanı Kasap, trafik kazasında yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Karamık Karacaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap, trafik kazasında yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 00:04 Güncelleme: 22.07.2025 - 00:04
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        Karamık Karacaören Belediye Başkanı Kasap, trafik kazasında yaralandı
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        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Karamık Karacaören Belediye Başkanı Üzeyir Kasap, trafik kazasında yaralandı.

        Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Dinar ilçesi Tatarlı beldesi yakınlarında, Kasap'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan Kasap, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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