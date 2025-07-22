Karamık Karacaören Belediye Başkanı Kasap, trafik kazasında yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tır, Dinar ilçesi Tatarlı beldesi yakınlarında, Kasap'ın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

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